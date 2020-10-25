Отдельные урны для больных и опросник от Зеленского: эксклюзивные фото голосования в Киеве

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы, на входе на избирательные участки в Киеве измеряют температуру.
Местные выборы в Украине 2020: онлайн трансляция и все подробности
Фото на избирательных участках столицы сделал корреспондент “источника”.
В местах голосования установлены отдельные урны, в которые бросают бюллетени люди с ОРВИ и температурой.
На участках проводится опрос президента Украины Владимира Зеленского.
Как работают избирательные участки во время карантина
Избирательные участки будут открыты для голосования с 8:00 до 20:00. Находящиеся на самоизоляции могут голосовать по месту пребывания, для этого нужно было заранее подать соответствующее заявление.
Правила работы избирательных участков:
- измерение температуры при входе в помещение избирательной комиссии;
- наличие на входе антисептиков;
- соблюдения социальной дистанции не менее метра;
- раздельное движение избирателей на вход и выход;
- не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней;
- избиратели должны быть в респираторе или защитной маске, их могут попросить временно снять ее для подтверждения личности;
- рекомендуется пользоваться личными ручками.
Когда станут известны результаты голосования
Самый поздний срок объявления результатов голосования 25 октября – 6 ноября.
25 октября в 22:00 в прямом эфире председатель ЦИК Олег Диденко представит итоговый отчет о том, как прошло голосование.
Избиркомы обязаны предоставить результаты подсчета голосов не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования.
Как сообщал “источник”, во время того, как президент Украины Владимир Зеленский со своей женой Еленой прибыл на избирательный участок для голосования, там произошел инцидент с девушкой из Femen.