Отдельные урны для больных и опросник от Зеленского: эксклюзивные фото голосования в Киеве

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы, на входе на избирательные участки в Киеве измеряют температуру.

Местные выборы в Украине 2020: онлайн трансляция и все подробности

Фото на избирательных участках столицы сделал корреспондент “источника”.

В местах голосования установлены отдельные урны, в которые бросают бюллетени люди с ОРВИ и температурой.

На участках проводится опрос президента Украины Владимира Зеленского.

Как работают избирательные участки во время карантина

Избирательные участки будут открыты для голосования с 8:00 до 20:00. Находящиеся на самоизоляции могут голосовать по месту пребывания, для этого нужно было заранее подать соответствующее заявление.

Правила работы избирательных участков:

измерение температуры при входе в помещение избирательной комиссии;

наличие на входе антисептиков;

соблюдения социальной дистанции не менее метра;

раздельное движение избирателей на вход и выход;

не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней;

избиратели должны быть в респираторе или защитной маске, их могут попросить временно снять ее для подтверждения личности;

рекомендуется пользоваться личными ручками.

Когда станут известны результаты голосования

Самый поздний срок объявления результатов голосования 25 октября – 6 ноября.

25 октября в 22:00 в прямом эфире председатель ЦИК Олег Диденко представит итоговый отчет о том, как прошло голосование.

Избиркомы обязаны предоставить результаты подсчета голосов не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования.

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Как сообщал “источник”, во время того, как президент Украины Владимир Зеленский со своей женой Еленой прибыл на избирательный участок для голосования, там произошел инцидент с девушкой из Femen.