COVID-19: 144 новых случая за сутки и 3 летальных исхода

В Луганской области за сутки зафиксировано 144 случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 39 человек, Лисичанск – 10, Рубежное – 19 Кременской район – 6, Марковский – 16, Меловской – 1, Новоайдарский – 10, Новопсковский – 10, Попаснянский – 5, Сватовский – 12, Станично-Луганский – 3 , Старобельский – 13.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 2985 человек.

Из них выздоровели – 1025 (80 за последние сутки); лечатся – 1906 (232 – стационарно, 1674 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека: 50-летняя женщина из Станично-Луганского района, 67-летний мужчина и 80-летняя женщина из Беловодского района.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 50,3%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 октября (09:00) в Украине 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6164 летальных, 137578 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 7517 новых случаев. Всего проведено 2950463 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2680 пациентов.