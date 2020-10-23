Учреждения здравоохранения Попаснянского района получили гуманитарную помощь

На днях представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) передали в Попаснянскую центральную районную больницу и районный центр оказания первичной медико-санитарной помощи гуманитарную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Так, врачи получили средства индивидуальной защиты, наборы медикаментов и перевязочные материалы для оказания помощи в случае чрезвычайной ситуации. Врачи выразили благодарность представителям МККК и отметили, что любая поддержка в условиях распространения COVID-19 важна для них и их медицинских учреждений.



В свою очередь Попаснянская райгосадминистрация также выражает благодарность МККК за оказанную помощь и поддержку и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.