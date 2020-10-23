Сепаратисты “ЛНР” разрешили пересекать пункт пропуска у Станицы Луганской чаще одного раза в месяц. Но есть нюанс

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник внес очередные изменения в «указ» от 10 июня 2020 года «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская».

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Как сказано, выезд и въезд граждан, которые имеют прописку на временно неподконтрольной территории Луганской области по-прежнему не чаще одного раза в месяц. Но теперь можно получить “разрешение на дополнительное пересечение”.

Таким образом, “въезд и выезд может осуществляться чаще одного раза в месяц на основании отдельного решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии при правительстве ЛНР”.