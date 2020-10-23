Лазури для дерева Belinka: популярные составы, характеристики и сфера применения

Как известно, древесные материалы нуждаются в защите. Без обработки защитными составами процессы гниения необратимы, а также заражение всевозможными бактериями и насекомыми. Помимо этого, на древесину воздействует ультрафиолет, перепады температуры и другие разрушительные факторы. Лазурь для дерева, отзывы о которой всегда положительного характера, является одним из наиболее эффективных средств, предотвращающих негативные последствия. С помощью такого защитно-декоративная состава можно значительно продлить жизнь древесным конструкциям, и придать им не более эстетичного внешнего вида.

Лазурью называют полупрозрачную краску либо лессирующий состав, объединяющий в себе самые лучшие качества пропиток и лаков, однако более эластичный и не образующий пленки. В отличие от других лакокрасочных материалов, после нанесения лазури рисунок и текстура древесной породы не изменяются и остаются видимыми, к тому же более подчеркнутыми или сглаженными разницей в тоне и оттенке. В ассортименте бренда Белинка представлена лазурь для дерева, цена которой может значительно порадовать, к тому же можно выбрать наиболее оптимальный состав для определенной ситуации. Чтобы получить более детальную информацию, и купить лазурь для дерева, следует посетить сайт производителя, перейдя по ссылке: https://belinka.com.ua/produkciya/lazur-dlya-dereva

Чем отличается краска лазурь для дерева

Лазурь Белинка наносится, как на внутренние, так и на наружные деревянные поверхности любого типа, обеспечивая им эффективную защиту и одновременно внешнюю привлекательность с матовым сиянием и предпочитаемым оттенком.

Подобные составы содержат антисептические добавки, благодаря которым предотвращается риск заражения бактериями и насекомым-паразитами.

Обработанная лазурью древесина становятся эластичнее, устойчивее к истиранию и приобретает грязеотталкивающие свойства.

В зависимости от состава лазурь для дерева может быть толстослойной или тонкослойной, от чего зависит на сколько древесина будет дышать.

Такие составы изготавливаются на алкидных смолах и растворителях. Помимо этого, цветные лазури содержат пигменты, устойчивые к воздействию ультрафиолетового излучения.

Обработанная древесина приобретает водоотталкивающие свойства, не боится атмосферных осадков и смены температурного режима.

Поверхность не трескается и не отслаивается, главное периодически выполнять обновление покрытие.

Особенности популярных составов

В ассортименте бренда представлены несколько защитно-декоративных красок-лазурей с разными свойствами и назначением:

Бесцветный состав Белинка Illumina наносится для осветления древесины перед дальнейшим ее окрашиванием финишными декоративными средствами, а также для ее защиты от биозаражений.

Для обработки дерева в банях и саунах предлагается лазурь Белинка Interier Sauna, которая способна выдерживать повышенную влажность и существенные перепады температуры (до +100°С).

Продукт Белинка Tophybrid прекрасно сочетает в себе оптимальные качества водных составов и на растворителях. Данная лазурь отличается легкостью нанесения и быстрым временем высыхания, которое можно сравнить с водоэмульсионными красками.

Для внешней и внутренней защиты древесины, эксплуатируемой в умеренных условиях, от влаги, климатических осадков, ультрафиолета и температурных перепадов можно выбрать лазурь Белинка Lasur, не содержащую в своем составе биоцидов и образующую тонкослойная защитно-декоративную пленку.

В качестве альтернативы предлагается состав Белинка TopLasur UV Plus, основной задачей которого является отделка экстерьеров. В составе данной краски-лазури содержатся специальный фильтры, эффективно препятствующие ультрафиолету и агрессивному атмосферному воздействию. Такая лазурь оптимально подходит для конструкций и изделий из дерева, которые эксплуатируется в наиболее сложных климатических условиях.

Наносится лазурь на сухую, чистую, обессмоленную и отшлифованную древесину в несколько равномерных тонких слоев с помощью кисти с промежутком между каждым около 10 часов. В случае необходимости можно выполнять промежуточное шлифование, особенно при толстослойной лазури.