Контактные линзы – как сделать верный выбор

При проблемах со зрением многие предпочитают вместо очков носить контактные линзы. И выбор далеко не прост, как может показаться с первого взгляда. Контактные линзы только с виду одинаковы. при этом важно учесть много характеристик перед тем, как сделать окончательный выбор. Только так удастся избежать ухудшения зрения. И здесь особого внимания заслуживают такие свойства как оптическая сила и материал, а также следует обратить внимание на фактуру – жесткость. Не менее важно предназначение контактных линз, а также продолжительность ношения и цвет. На сайте https://luxoptica.ua/ вы сможете в любое удобное для вас время ознакомиться с широким ассортиментом предложений ЛЮКСОПТИКА.

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Самостоятельно подбирать линзы опасно. Вы не всегда можете знать о заболеваниях, при которых не следует носить контактные линзы. И если у вас аллергия или глаукома, а может быть, подвывих хрусталика или косоглазие, то следует предпочесть очки. То же касается нарушения в выработке слезной жидкости и воспаления глазного аппарата.

Выбирая контактные линзы, следует обратить внимание на то, что создают из двух основных материалов. Это может быть гидрогель или гидрогель с силиконом. Самой важной характеристикой любого материала является возможность пропускать кислород. И весомая часть гидрогеля – это жидкость, которая обеспечивает поставку воздуха для роговицы. Чем больше в составе воды, тем больше кислорода поступает. Подобные оптические изделия оптимальны для зрительного органа, при этом они однодневные чаще всего – срок годности подобных линз составляет всего сутки.

Модели на основе гидрогеля с силиконом доставляют кислород к слизистой оболочке, используя силиконовую массу. Этот показатель влияет на то, насколько хорошо глаза будут дышать. Подобные изделия долговечны. Их вы сможете использовать неделю или даже месяц. Время допустимого ношения указано на упаковке.