Погода на Луганщине: в субботу без осадков, а в воскресенье небольшой дождь

В субботу, 24 октября, в Луганской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 0 тепла, днем 14-19 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

В воскресенье, 25 октября, облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 6-11 0 тепла, днем 12-17 0 тепла.

Сегодня, 23 октября, переменная облачность. Без осадков. Видимость хорошая 10-20 км. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура днем 14-19 0 тепла.