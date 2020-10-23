Луганщина остается в “красной зоне”

По результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев остался в “оранжевой зоне” эпидемической опасности, к “красной” отнесены 10 областных центров.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

“С 00:00 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остался в “оранжевой зоне”, – написал он.

В “красной зоне” эпидопасности остались Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и Сумы.

Также в данную зону попали Николаев и Ривне.

К “красной зоне” была отнесена также вся подконтрольная украинскому правительству часть Луганской области; Владимир-Волынский, Нововолынск и Киверцовский район Волынской области; Словянский район Донецкой области; Бердичев и Бердичевский район, Коростень и Коростенский район, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудневский районы Житомирской области; Перечинский район Закарпатской области; Тысменицкий район Ивано-Франковской области; Борисполь и Бориспольский район, Васильков, Обухов и Обуховский район Киевской области; Сокальский район Львовской области.

Кроме того, в “красную зону” определены Беляевка, Измаил, Теплодар, Балтовский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области; Вараш, Дубно, Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области; Лебедин и Сумской район Сумской области; Бережаны, Кременец, Чертков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастириський, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области; Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области; Каменец-Подольский и Каменец-Подольский район, Нетишин, Славута, Шепетовка, Волочиский, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области; Золотоноша, Канев, Смела и Смелянский район Черкасской области; Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотынский районы Черновицкой области; Нежин Черниговской области.

Карантинные зоны в Украине. Карта: МОЗ

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 декабря.