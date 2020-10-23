В Горском проведут капитальный ремонт дорог на шести улицах. ФОТО

Еще в июне текущего года во время выездного личного приема граждан председателем Попаснянской райгосадминистрации в Горском, местными жителями обсуждались проблемные вопросы неудовлетворительного состояния автомобильных дорог. По результатам приема Роман Власенко дал поручение выделить из районного бюджета средства на разработку проектно-сметной документации.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Однако для обеспечения местных качественной дорогой этого было мало. Поэтому, Горский городской совет совместно с Попаснянской райгосадминистрацией обратился к главе Луганской области Сергею Гайдаю по поводу нехватки местных средств на проведение основных работ по капитальному ремонту дорожного покрытия улиц.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай поддержал инициативу горчан и предоставил финансирование из областного бюджета.

Так, при содействии областной и районной власти в Горском будет проведен капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам: Соборная, Первомайская, Украинская, Центральная, Чернышевского и Комарова. Сейчас уже начато проведение ремонтных работ на улице Соборной.

Общая стоимость проекта составляет почти 62 млн гривен из областного бюджета и 596 903 тыс гривен из районного, которые были потрачены на разработку смет. Ремонтные работы будут проводиться в течение 2020-2021 годов.