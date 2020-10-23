В Новоайдарской РГА рассказали о выплате компенсаций пострадавшим от пожара жителям Смоляниново

21 октября состоялся сход граждан в с.Смоляниново, на котором Новоайдарская райгосадминистрация информировала о ходе предоставления материальной помощи пострадавшему от пожара населению.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Напомним, что 6-7 июля на землях Смоляниновского сельского совета произошел масштабный лесной пожар, во время которого пострадали 76 дворов, в 35 из них полностью сгорели жилые дома.



Распоряжением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 918 с изменениями из резервного фонда государственного бюджета Луганской облгосадминистрации для проведения неотложных (первоочередных) мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выделено 32 640 тыс. гривен



По состоянию на 20 октября 2020 года Новоайдарской райгосадминистрацией осуществлена ​​выплата материальной денежной помощи 144 лицам на сумму 11465 тыс. грн., из которых: