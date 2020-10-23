В Новоайдарской РГА рассказали о выплате компенсаций пострадавшим от пожара жителям Смоляниново

21 октября состоялся сход граждан в с.Смоляниново, на котором Новоайдарская райгосадминистрация информировала о ходе предоставления материальной помощи пострадавшему от пожара населению.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Напомним, что 6-7 июля на землях Смоляниновского сельского совета произошел масштабный лесной пожар, во время которого пострадали 76 дворов, в 35 из них полностью сгорели жилые дома.
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 918 с изменениями из резервного фонда государственного бюджета Луганской облгосадминистрации для проведения неотложных (первоочередных) мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выделено 32 640 тыс. гривен
По состоянию на 20 октября 2020 года Новоайдарской райгосадминистрацией осуществлена выплата материальной денежной помощи 144 лицам на сумму 11465 тыс. грн., из которых:
- 29 семей получили 8 475 тыс. грн., как собственники жилых домов, которые полностью разрушены;
- 3 семьям погибших выплачено 600 тыс. грн., за 3 погибших. По 2 погибшим заявления рассматриваются;
- 6 семьям, жилые дома которых повреждены, в том числе подлежащих капитальному ремонту, выплачено 210 тыс. грн.
- 2 лицам, получившим тяжелые травмы выплачено 100 тыс. грн .
- 104 лицам, получившим травмы легкой тяжести выплачено 2080 тыс. грн. Еще 187 заявлений находятся на рассмотрении.
Выплаты материальной помощи будут продолжаться до декабря 2020 года.
Напомним кто имеет право получить материальную помощь из государственного бюджета:
- семьи погибших в размере по 200 тыс. гривен на каждого погибшего члена семьи;
- пострадавшие, которые получили тяжелые травмы – 50 тыс. грн. каждому;
- пострадавшие, которые получили травмы легкой тяжести – 20 тыс. грн. каждому;
- собственники жилых домов, которые полностью разрушены – 300 тыс. гривен на семью;
- семьи, отселенные из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту, – 50 тыс. гривен на семью;
- семьи, жилые дома которых повреждены, – 20 тыс. гривен на семью.