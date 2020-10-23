“Слуги народа” рассказали о поездке на Донбасс

Народные депутаты от “Слуги народа” во время двухдневной поездки на Донбасс находились на передовой.

Об этом в эксклюзивном комментарии APnews рассказала нардеп Евгения Кравчук.

По ее словам, местами были слышны обстрелы со стороны вооруженных формирований.

“Когда мы приехали в Константиновку нас поделили по группам до 12-15 человек и каждая группа была закреплена за определенной бригадой. Когда мы приехали в бригады, то нас поделили на группы, которые отправились на место пребывания отдельных рот, максимум по два человека. Это первая линия – передовая. Были места, где до линии разграничения было 300 метров. Там, где я ночевала с коллегой, было 700 метров. У нас не было слышно стрельбу, но у многих коллег был провокационный огонь ночью с неподконтрольных территорий”, – отметила политик.

При этом она указала, что депутаты ночевали в блиндажах и ели вместе с солдатами.

“Мы ночевали в блиндажах, которые выкопаны для укрытия от обстрелов. Если рота располагается в поле или в лесу, то там есть только блиндаж и больше ночевать негде. Я была в месте дислокации роты, которая находится в населенном пункте, то там солдаты живут в домах. Есть блиндажи для укрытия, но и есть возможность ночевать в помещении в спальном мешке. Нас нормально накормили, приятно, что хорошее обеспечение. Мы ели то же, что и солдаты – салат с капустой, картошка с мясом, зеленый суп, каша кукурузная с котлетой. Все абсолютно нормально и вкусно”, – поделилась Кравчук.

Кроме того, она отметила, что удалось пообщаться как с руководящим составом, так и с рядовыми солдатами, а также с местными жителями и представителями Красного Креста.

“Очень много информации, много многолетних проблем, которые можно разделить на разные типы: есть проблемы, которые можно решить достаточно быстро на уровне Минобороны и Генштаба, есть такие, которые необходимо законодательно урегулировать, а также есть моменты по обеспечению Я была в 24 бригаде, она через несколько недель идет на ротацию и возвращается на место дислокации военных и там есть свои проблемы, например, во время учений нет трехразового питания. Над проблемами, которые будут касаться законодательного регулирования, мы будем работать вместе с тремя комитетами”, – подытожила Кравчук.

Стоит отметить, что сегодня народные избранники отправились на поезде в Киев.

В свою очередь народный депутат Алексей Леонов отметил на своей странице в ФБ, что во время его пребывания на позициях сил ООС, произошел обстрел:

“Конечно, я представлял в каких сложных условиях наши ребята стоят на передовой. Но именно эта поездка помогла увидеть все своими глазами: ночевали в землянках, передвигались на военном транспорте, выходили на позиции. Не было никаких привилегий! Теперь мы точно знаем, какие существуют проблемы в зоне боевых действий и разрабатываем стратегию по их устранению.

Краткая хронология событий:

По прибытию на место разделились на группы по 10 человек.

Попал в «54 бригаду»

Выбрал позицию на ближайшие сутки.

Отправился в наиболее опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров).

На месте нас разделили по одному. Ночь провели с нашими военными на позиции.

За время пребывания по нашей позиции было выпущено 4 снаряда: два раза из подствольного гранатомета и два раза из РПГ. Слава богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно! Благодарю наших ребят за теплый прием. Вы – наши герои. Слава Украине!”, – рассказал он.