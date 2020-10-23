Почти 100 тысяч рабочих мест уничтожено: правозащитники назвали количество закрытых заводов в ОРДЛО

С начала военного конфликта 2014 года, оккупационные администрации РФ в ОРДЛО системно уничтожали предприятия промышленного комплекса.

Об этом сообщает “Восточная Правозащитная Группа”

“В начале 2015 года, шахты и заводы в ОРДЛО работали на тех вложениях, которые были сделаны в мирное время. Но наступил период, когда в предприятия необходимо было вкладывать деньги, для их дальнейшего развития и существования, но оккупационные администрации РФ приняли другое решение и решили попросту закрыть предприятия”, – сказано в сообщении.

По подсчетам правозащитников из-за действий оккупационных администраций РФ, в ОРДЛО уничтожено около 100 000 рабочих мест.