В Луганской области на границе ввели дополнительные временные режимные ограничения

С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, в соответствии с приказом начальника Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса от 1 октября года № 62 до 31 декабря 2020 в пределах Станично-Луганского, Беловодского, Меловского, Марковского, Новопсковского, Белокуракинского, Троицкого районов вводятся дополнительные временные режимные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

А именно:

1. Нахождение лиц в пределах пограничной полосы в непосредственной близости у государственной границы на расстоянии до 200 метров, за исключением представителей правоохранительных органов, лиц, проводящих сельскохозяйственные работы по спискам работников и техники согласованным с подразделениями Госпогранслужбы Украины и лиц, место жительства которых зарегистрировано, которые постоянно проживают, имеют письменное приглашение близких родственников и которых встречают лично, а именно:

Чугинский сельский совет с. Деркульское, ул Степная; с. Александровка,

ул. Набережная (нечетная сторона), ул Вишневая; с. Золотаревка, ул. Солнечная;

Комышненский сельский совет с. Югановка, ул. Югановская, ул. Солнечная, ул. Мира, ул. Речная, переулок Речной, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садоводческое общество «Шаров Угол»;

Козловский сельский совет с. Залесное, ул. Ивана Франко;

Танюшевский сельский совет с. Палагеивка, ул. Степная;

Шаровский сельский совет с. Шаровка, ул. Набережная, ул. Новоселовка.

2. Въезд и пребывание лиц в полосе местности от государственной границы в пределах приграничной полосы, проведение работ. Эти ограничения не применяются к лицам, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью собственных (арендованных) земельных участках (долевого), находящихся в этой полосе, исключительно в случае заблаговременного информирования подразделение охраны государственной границы о намерении проведения таких работ.

Также, дополнительные режимные ограничения введены и в пределах населенного пункта Меловое. В частности запрещается:

1. Подход (пребывание) лиц, кроме представителей правоохранительных органов к заградительному забору на государственной границе по улицам Дружбы Народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная пгт. Меловое, ближе чем на 5 м.

2. Движение транспортных средств по улице Дружбы Народов пгт. Меловое между пунктами пропуска для автомобильного и пешеходного сообщения «Меловое», кроме транспортных средств специального назначения и лиц, место жительства которых зарегистрировано по ул. Дружба Народов и улиц, которые к ней прилегают – ул. Заводская, ул. Петровская, ул. Харьковская, ул. Киевская, Элеваторный тупик. ул. Казацкая.

3. Пребывание иностранцев и лиц без гражданства на улице Дружбы Народов пгт. Меловое, за исключением иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих (имеющих вид на жительство) на улице Дружбы Народов пгт. Меловое или имеющих письменное приглашение близких родственников заверенное местными органами исполнительной власти или местного самоуправления, проживающих на улице Дружбы Народов и встречающих их лично.

Замечаем, что пребывание и передвижение граждан Украины по улицам Дружбы Народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная пгт. Меловое указанным лицам разрешается исключительно при наличии документов, удостоверяющих личность. В случае обращения уполномоченных лиц Государственной пограничной службы и органов Национальной полиции граждане обязаны предъявлять соответствующие документы, и в случае их движения на транспортных средствах дать возможность осмотреть транспортные средства и проверить номера его агрегатов, предусмотренные этими пунктами.

Государственная пограничная служба напоминает гражданам, нарушение указанных дополнительных режимных ограничений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 202 КУоАП (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда – выезда).