Убийство бизнесмена в Луганске: появились детали громкого дела

Мы уже писали о том, что вчера, 21 октября, во временно неподконтрольном Луганске были застрелен в собственном доме бизнесмен, связанный с так называемым главой “МВД ЛНР” Игорем Корнетом.

Телеграмм-канал “Тайны Луганской Республики” сообщил некоторые детали громкого дела:

“Дело было так: утром во двор его дома в Камброде, по адресу улица Артема, 163, через забор проникли трое мужчин в камуфляже и балаклавах”, – пишет источник. По его словам, хозяина дома убили выстрелом из пистолета с глушителем в затылок. Его супругу связали, а дом ограбили.

“Были похищено около 25 тысяч долларов, золотые ювелирные изделия 23 наименований весом около килограмма и часы с золотыми браслетами. Работали профи, скорее всего это “висяк””, – считает источник.

Ресурс “Луганский инсайд” в телеграмм высказал мнение, что убийство совершили налетчики, которые уже неоднократно совершали преступления на временно неподконтрольной территории Луганщины.

“От себя могу добавить, что работает, скорее всего, та же преступная группа, которая жестоко убила владельцев ювелирного магазина «Изумруд» в марте месяце, и ограбила еще несколько владельцев ювелирок в прошлом году. Тогда, насколько мне известно, следствие рассматривало вариант с «гастролерами» из Ростова”, – сказано в сообщении.