Текущая эпидемиологическая ситуация не может способствовать открытию КПВВ “Станица Луганская”, – глава ЛОВГА

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел встречу с главой делегации МККК в Украине Флоранс Жиллетт.

Главной темой обсуждения стали текущее гуманитарное состояние Луганщины, борьба с COVID-19, работа КПВВ «Станица Луганская», а также открытие новых пунктов пропуска, передает пресс-служба ЛОВГА

Сергею Гайдаю сообщили, МККК оказывает материальную помощь около 700 пострадавшим от пожара домохозяйствам. Флоранс Жиллетт отметила, что хотя их мандат распространяется на помощь пострадавшим от боевых действий – они не могли остаться в стороне человеческого горя.

На ее вопрос о планах по открытию КПВВ «Станица Луганская», глава области сказал, что пропускной пункт технически готов к открытию. Однако текущая эпидемиологическая ситуация не может способствовать открытию. Сергей Гайдай отметил, что его главной задачей сейчас является защита населения от опасного заболевания.

Впрочем он отметил, что в ноябре КПВВ в Счастье и Золотом должны быть полностью готовы.