На Луганщине начал круглосуточную работу оперативный штаб по отслеживанию ситуации, связанной с избирательным процессом

Сегодня, 22 октября, начал круглосуточную работу оперативный штаб по отслеживанию ситуации, связанной с избирательным процессом, обработка полученной информации, координации действий правоохранительных структур в случае возникновения каких-либо неординарных ситуаций.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

В состав оперативного штаба входят представители различных подразделений полиции, а также представители ГСЧС, пограничной и миграционной службы и Национальной гвардии.

– Завтра состоится получения избирательной документации головами 307 избирательных участков, которые немедленно будут взяты под охрану сотрудниками полиции. Я считаю, что мы вместе обеспечим общественный порядок и публичную безопасность во время проведения выборов. Тем более, что опыт совместного скоординированного сотрудничества при проведении таких важных мероприятий довольно большой. Кроме того, все стражи порядка прошли дополнительные командно-штабные учения и готовы к выполнению поставленных задач, – обращаясь к присутствующим, отметил Сергей Колесник.