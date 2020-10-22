В Луганской области, как и в целом по стране, очередной “ковидный” антирекорд

В Украине и на Луганщине очередные антирекорды из зафиксированных заражений COVID-19: 7053 и 155 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 19 человек, Лисичанск – 20, Рубежное – 10, Беловодский район – 4, Белокуракинский – 2, Кременской – 4, Марковский – 18, Меловской – 14 Новоайдарский – 1, Новопсковский -5, Попаснянский – 3, Станично-Луганский – 11 Старобельский – 8, Троицкий – 36.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 2841 человека.

Из них выздоровели – 945 (68 за последние сутки); лечатся – 1845 (222 – стационарно, 1623 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли две женщины: 72-летняя жительница города Лисичанск и 64-летняя жительница Станично-Луганского района.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 67,8%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 22 октября (09:00) в Украине 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 летальных, 134898 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 7053 новых случая. Всего проведено 2914006 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2679 пациентов.