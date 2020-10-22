Больницы Луганщины получили четыре аппарата ИВЛ

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай передал медицинским учреждениям области четыре аппарата искусственной вентиляции легких VSmart VFS-510, поступивших от государственного предприятия «Укрмедпостач».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

По одному аппарату получили Новоайдарская многопрофильная больница и Новопсковское РТМО, два ИВЛа переданы Луганскому областному клиническому онкологическому диспансеру.

«Никто не сможет переоценить важность каждого аппарата. К сожалению, статистика печальная – более 100 заболевших ежедневно. Когда закончится эта история с СOVID -19 никому не известно, но то, что несмотря на смертельную опасность вы спасаете жизни людей – это бесценно. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы вас защитить. Наша задача – обеспечить вас всем необходимым, чтобы вы в комфортных условиях делали свое дело », – обратился к врачам Сергей Гайдай.

Глава области в шутку попросил и.о. главного врача Новопсковского РТМО Сергея Костенко «найти еще 0,5 анестезиолога”, чтобы можно было дополнительно подписать «ковидний пакет» с НСЗУ, а главному врачу Новоайдарского – поработать над обеспечением жильем врачей, которые готовы работать на Луганщине.