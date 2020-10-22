Фагот из группы ТНМК рассказал, как стал отцом чужой дочери

Однажды вокалист группы ТНМК Олег “Фагот” Михайлюта по просьбе бывшей супруги Алины стал отцом неродного ему ребенка. Музыкант скрывал это от друзей и даже близких. Впрочем, как и тот факт, что позже ему пришлось от этого же ребенка официально отказаться.

Об этом Михайлюта рассказал в студии передачи “Зірковий шлях” на канале “Украина”. По словам музыканта, он так и не знает, рассказала ли его бывшая супруга правду своим родителям.

“Фагот” и “Фоззи” из ТНМКФото: Instagram / “Танок на майдані Конґо”

Как вспомнил спустя годы солист ТНМК, его бывшая жена росла в очень консервативной семье, поэтому свадьба для нее была принципиально важным вопросом. “У Алины были очень серьезные родители, воспитанные по всем канонам и традициям, – добавил он. – Первый секс у нас был в брачную ночь”.

Спустя восемь лет брака пара заметила, что их отношения фактически переросли в дружбу, и приняла обоюдное решение расстаться. “Мы расставались очень полюбовно. А когда пошли подавать заявление на развод и ждали своей очереди, то травили анекдоты”, – посмеялся музыкант.

Вскоре после расставания Алина забеременела от другого мужчины, но их отношения не сложились. Тогда, не найдя в себе сил рассказать родителям правду, девушка позвонила Олегу и попросила его стать отцом ребенка. “Я не смогу им объяснить, – вспомнил ее слова музыкант. – А если я скажу, что мы с тобой просто поссорились и решили расстаться, но ребенок твой?”

“Фагот”Фото: Instagram / “Танок на майдані Конґо”

Михайлюта понимал, что будет “выглядеть подонком” в глазах родителей бывшей жены, но согласился ей помочь. С того момента прошло уже много времени, но музыкант до сих пор не знает, рассказала ли Алина правду родителям. К тому же на этом их история не закончилась. Через некоторое время девушка вновь сошлась с отцом дочери Софии и попросила “Фагота” отказаться от ребенка.

“Я беру бумажку, а там написано: “Я, Михайлюта Олег Игоревич, отказываюсь от моей дочери Софии и не отрицаю, что она будет носить другое отчество и другую фамилию”, – вспомнил музыкант. – Я читаю, а у меня внутри все сжимается”. По словам Михайлюты, это был очень непростой эпизод в его жизни, но на этот шаг он пошел исключительно ради бывшей супруги.

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