Менеджер по логистике и ВЭД

Благодаря расширению торгово-экономической зоны и стремительному развитию рынка увеличивается спрос на квалифицированных специалистов по менеджменту ВЭД и логистике, подробнее здесь https://triumf.pro/kursi/menedzher-po-logistike/. Сегодня это перспективные и востребованные профессии, которые открывают новые возможности. Экспресс-курс позволяет освоить знания в полном объеме, а также помогает в трудоустройстве.
Курсы по управлению логистикой
Понятие логистики включает в себя организацию перевозок товаров, контроль качества погрузки/выгрузки, учет накладных, выписок и других сопроводительных документов. Будущий сотрудник должен обладать навыками коммуникации с поставщиками, водителями, персоналом складских помещений.
Онлайн обучение управлению логистикой подготавливает грамотных менеджеров, готовых к работе в сфере поставок товара. Диплом выпускника помогает найти перспективную должность в крупной компании с хорошей заработной платой.
Программа состоит из нескольких модулей, которые включают теоретические и практические занятия:
- функции, принципы, задачи логистики;
- основы закупочных процессов;
- нюансы оформления контрактов;
- юридические и административные аспекты;
- методы отбора надежного поставщика;
- анализ эффективности транспортного маршрута;
- расчет стоимости и количества товаров;
- управление запасами;
- организация складских помещений;
- инвентаризация и хранение;
- страхование транспортных перевозок;
- документооборот.
Сотрудник учится минимизировать затраты, чтобы увеличить рентабельность предприятия. Для этого тщательно планируются маршруты, выбираются оптимальные способы хранения продукции.
Каждый участник получает неограниченный доступ к методическим материалам, которые станут отличным подспорьем в профессиональной деятельности.
Курсы по ВЭД
Онлайн-обучение предназначено для новичков без опыта, которые хотят получить новую специальность, а также для сотрудников, работающих в компании-участнике ВЭД, желающих повысить квалификацию.
В процессе студенты приобретают основы ведения внешнеторговых сделок, принципы международного права, узнают тонкости определения рисков и оценки надежности иностранных партнеров. После завершения курса вы сможете самостоятельно организовывать импорт и экспорт товара, составлять контракты на ввоз/вывоз и многое другое.
Программа включает модули по следующим направлениям:
- таможенное регулирование (декларации, код ТН, акцизы, расчет НДС и др.);
- особенности отечественного и зарубежного рынка;
- ведение документации;
- основы международного частного права;
- организация транспортировки;
- оценка рисков, ведение переговоров, заключение контрактов, контроль исполнения.
Положительные отзывы на курсы по ВЭД говорят в пользу выбора дистанционного обучения https://triumf.pro/kursi/menedzher-ved-2/. Насыщенная программа и практикующие преподаватели позволят за короткий срок освоить востребованную профессию менеджера внешнеэкономической деятельности.