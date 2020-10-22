Менеджер по логистике и ВЭД

Благодаря расширению торгово-экономической зоны и стремительному развитию рынка увеличивается спрос на квалифицированных специалистов по менеджменту ВЭД и логистике, подробнее здесь https://triumf.pro/kursi/menedzher-po-logistike/. Сегодня это перспективные и востребованные профессии, которые открывают новые возможности. Экспресс-курс позволяет освоить знания в полном объеме, а также помогает в трудоустройстве.

Курсы по управлению логистикой

Понятие логистики включает в себя организацию перевозок товаров, контроль качества погрузки/выгрузки, учет накладных, выписок и других сопроводительных документов. Будущий сотрудник должен обладать навыками коммуникации с поставщиками, водителями, персоналом складских помещений.

Онлайн обучение управлению логистикой подготавливает грамотных менеджеров, готовых к работе в сфере поставок товара. Диплом выпускника помогает найти перспективную должность в крупной компании с хорошей заработной платой.

Программа состоит из нескольких модулей, которые включают теоретические и практические занятия:

функции, принципы, задачи логистики;

основы закупочных процессов;

нюансы оформления контрактов;

юридические и административные аспекты;

методы отбора надежного поставщика;

анализ эффективности транспортного маршрута;

расчет стоимости и количества товаров;

управление запасами;

организация складских помещений;

инвентаризация и хранение;

страхование транспортных перевозок;

документооборот.

Сотрудник учится минимизировать затраты, чтобы увеличить рентабельность предприятия. Для этого тщательно планируются маршруты, выбираются оптимальные способы хранения продукции.

Каждый участник получает неограниченный доступ к методическим материалам, которые станут отличным подспорьем в профессиональной деятельности.

Курсы по ВЭД

Онлайн-обучение предназначено для новичков без опыта, которые хотят получить новую специальность, а также для сотрудников, работающих в компании-участнике ВЭД, желающих повысить квалификацию.

В процессе студенты приобретают основы ведения внешнеторговых сделок, принципы международного права, узнают тонкости определения рисков и оценки надежности иностранных партнеров. После завершения курса вы сможете самостоятельно организовывать импорт и экспорт товара, составлять контракты на ввоз/вывоз и многое другое.

Программа включает модули по следующим направлениям:

таможенное регулирование (декларации, код ТН, акцизы, расчет НДС и др.);

особенности отечественного и зарубежного рынка;

ведение документации;

основы международного частного права;

организация транспортировки;

оценка рисков, ведение переговоров, заключение контрактов, контроль исполнения.

Положительные отзывы на курсы по ВЭД говорят в пользу выбора дистанционного обучения https://triumf.pro/kursi/menedzher-ved-2/. Насыщенная программа и практикующие преподаватели позволят за короткий срок освоить востребованную профессию менеджера внешнеэкономической деятельности.