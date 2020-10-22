Особенности и преимущества теплообменников Ридан НН-47 и НН-08

Оборудование Ридан – надежное и производительное оснащение, которое используется для отопления, горячего водоснабжения, теплых полов, бассейнов и других целей. Установки могут работать с водой и паром. Рассмотрим две популярные модели изготовителя: теплообменники Ридан НН-47 и Ридан НН-08.

Описание модели Ридан НН-47

Особенность данного агрегата – необычное рифление пластины. Листы имеют стандартный узор, но число заходов по ширине в два раза больше, чем у прочих типоразмеров. Благодаря этому устройство максимально эффективно передает энергию даже при неполной загрузке теплоносителем. Минус такой конфигурации – высокое гидравлическое сопротивление.

Установка используется для охлаждения резервуаров и в местах, где нужно обеспечить быстрый отвод тепла (потому что высокая температура окружающей среды может снижать качество производимого изделия). Также подходит для отопительных систем. Особенно эффективна модель при интеграции в систему водоснабжения, состоящую из двух ступеней, так как благодаря конструкции пластин обеспечивается использование максимального количества тепла с их поверхности.

Технические характеристики:

Рабочие условия: от -30 до +195 °C.

Номинальное давление: 1,0 МПа (10 кгс/кв. см) и 1,6 МПа (16 кгс/кв. см).

Разъемы: фланцы диаметром 100 мм.

Площадь пластины: 0,5 кв. м.

Максимальное число пластин: 235.

Теплообменная площадь: 117 кв. м.

Предельный расход теплоносителя: 160 куб. м/ч.

Описание модели Ридан НН-08

Конструкция оснащается пластинами с глубиной рифления – 2,3 мм. По ширине устройство аналогично типоразмеру №4, но является более высоким.

Данная модель используется для передачи больших объемов тепла при небольшом расходе теплоносителя. При создании длинной линии перепад температур между средами может составлять 1–3 градуса.

Теплообменный пластинчатый разборный аппарат НН-08 подходит для отопления и горячего водоснабжения. Является отличным вариантом для охлаждения масла и других составов в гидравлических установках.

При выполнении пластин из титана устройство может применяться в качестве агрегата для охлаждения двигателей и пропульсивных систем небольших морских судов, катеров, буксиров.

Основные параметры:

Рабочие условия: от -30 до +195 °C.

Номинальное давление: 1,0 МПа (10 кгс/кв. см) и 1,6 МПа (16 кгс/кв. см).

Соединение: фланцевое, диаметром 32 мм.

Площадь пластины: 0,08 кв. м.

Максимальное число пластин: 90.

Площадь теплообмена: 7,39 кв. м.

Максимальное потребление теплоносителя: 13 куб. м/ч.

Пластины для теплообменников изготавливаются из следующих материалов: AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, Hastelloy C-276. При выборе материалов и других параметров учитывается область применения оборудования и специфика технологических процессов.

Все аппараты Ридан собираются на отечественной производственной базе, что обуславливает их низкую стоимость. Теплообменники выполняются согласно отечественным стандартам качества и безопасности. Подробнее здесь https://teploobmen.ru/catalog/teploobmenniki/teploobmenniki_ridan_nn/4272/. Товар сертифицирован.