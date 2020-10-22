Виртуальные сервера VPS / VDS – покупка или аренда на сайте CITYHOST.UA

Востребована и популярна хостинг услуга, где пользователю предоставляется виртуальный сервер с максимальными привилегиями. Речь идет о VDS. VDS или VPS эмулирует работу реального физического сервера. Здесь в наличии доступ root, появляется возможность устанавливать операционные системы и программное обеспечение. На одном физическом сервере чаще всего работает несколько независимых виртуальных серверов.

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Термины VDS и VPS появились и развивались параллельно. они обозначают одно и то же – виртуальный выделенный сервер, который запущен на базе физического. Что касается принципа работы, а также особенностей функционирования, то виртуальный выделенный сервер практически не отличается от физического сервера. Здесь нет ограничений в плане количества размещаемых сайтов, а также баз данных и доменных зон. Владелец-администратор имеет право работать с файлами и устанавливать приложения, а также осуществлять другие операции – как на реальном полноценном сервере.

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Независимость – важная составляющая. виртуальные серверы-соседи по хост-машине способны работать изолированно, они не забирают друг у друга ресурсы. Здесь используют отдельные адреса IP.

И это – далеко не все положительные характеристики. Их гораздо больше.

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