За сутки патрульные полицейские Луганщины составили 12 протоколов за нарушение правил карантина

Патрульные полицейские продолжают следить за соблюдением карантинных требований.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



“Борьба с коварной болезнью COVID-19 продолжается. Поэтому стражи порядка напоминают об этом гражданам, владельцами предприятий торговли и общественного питания, водителям маршрутных транспортных средств и проводят с ними профилактические беседы. В случае выявления нарушений карантинных требований патрульные фиксируют их в протоколе, который направляется в суд для принятия решения”, – сказано в сообщении.

Только за последние сутки инспекторы полиции составили 12 протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.



Напоминаем, что в общественных местах нужно пользоваться защитными масками, а регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном или внутриобластном сообщении должны осуществляться в пределах количества мест для сидения.

А пассажиры и водители транспортных средств обязательно также должны пользоваться защитными масками.