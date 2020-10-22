Когда в Северодонецке начнется отопительный сезон?

Руководитель военно-гражданской администрации г. Северодонецк 21 октября подписал распоряжение о начале отопительного сезона 2020-2021 годов.

Об этом сообщает пресс-служба ВГА

Документом предусматривается начать отопительный сезон 2020-2021 годов, начиная с 26 октября 2020 года, но с учетом среднесуточного температурного режима.

В распоряжении также отмечается, что ГП «Северодонецкая ТЭЦ», КП «СТКЭ» должны обеспечить поэтапную подачу теплоносителя на объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, жилого фонда, административного и производственного назначения.

Что касается объектов здравоохранения, которые отапливаются от автономных котельных и топочных, находящихся на балансе КНП СНМБ и КНП «СЦПМСП», то распоряжением от 23.09.2020р. датой начала отопительного сезона в них определены 1 октября 2020. То есть КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница» и КНС «Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи» имеют собственные котельные и могут включить их раньше, чем 26 октября. Но при необходимости.