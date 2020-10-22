С начала суток НВФ дважды нарушили режим тишины. Силам ООС пришлось отвечать



За прошедшие сутки, 21 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединский. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиций Объединенных сил вблизи населенного пункта Артема. Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Потери противника уточняются.



Кроме того, вчера в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументирован пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.



С начала текущих суток, 22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новолуганского враг применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема – стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь.

На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.