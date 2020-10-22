“От Господа Бога и от Путина”, – Гордон сказал, когда Украина вернет Донбасс

Журналист Дмитрий Гордон в эфире “Украина 24” высказал мнение, что Украине не скоро удастся вернуть себе Донбасс. Интервью он обнародовал на своем канале в YouTube.

Об этом передает Диалог

Он отметил, что “единственно правильный взгляд на проблему Донбасса” ему озвучил в беседе экс-президент Украины Леонид Кучма.

“Я спросил Кучму, от кого зависит мир на Донбассе. И он сказал: от Господа Бога и от Путина”, – рассказал журналист.

Он уверен, что сегодня Украина не в состоянии забрать у России свои территории.

“Его может вернуть только Путин под влиянием каких-то мер по отношению к нему же”, – заявил Гордон.

Он также считает, что даже после ухода Путина из политики решение проблемы Донбасса не произойдет автоматически.

“Я не уверен, что если завтра вместо Путина появится условный Навальный в Кремле, что нам вернут Донбасс, а тем более Крым. Я уверен, что этого не случится. Разговоры о том, что мы вернем Донбасс, меня уже сильно напрягают. Мы его пока не вернем. Думаю, долго еще не вернем”, – сказал журналист.

Он уточнил, что у него уже начали возникать вопросы по поводу необходимости возвращения захваченных территорий.

“С каждым днем все больше укрепляется среди жителей оккупированного Донбасса мысль о том, что они относятся к РФ, а не к Украине. Уже сколько времени, 6 лет там хозяйничает Россия”, – сказал Гордон.