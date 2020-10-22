В неподконтрольном Луганске застрелили бизнесмена, связанного с “главой” “МВД ЛНР”

Вчера, 21 октября, во временно неподконтрольном Луганске был застрелен местный бизнесмен 1954 года рождения. Известно, что на убитого оформлен ряд автосалонов на оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщается в телеграмм-канале “Журналистика со вкусом”.

Известно, что сын погибшего работал в так называемом “МРЭО”. В доме у автобизнесмена хранились ценности, как в валюте, так и в золоте.

В свою очередь, другой ресурс “Голос МГБ ЛНР” сообщает, что погибший предприниматель был связан с так называемым “министром МВД ЛНР” Игорем Корнетом.

“Непосредственно был связан с министром МВД ЛНР. И только он, получил право, автовозами завозить автомобили в ЛНР. А не штучно”, – сообщил источник.