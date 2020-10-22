Северодонецку передали мобильный Центр предоставления админуслуг. ФОТО

Население громад, входящих в состав Северодонецкой громады, сможет получать публичные услуги в новом мобильном Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Северодонецка.

21 октября в Северодонецке Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при поддержке правительства Канады передала мобильный Центр предоставления административных услуг (мобильный ЦПАУ).

Это специально оборудованный грузовой автомобиль, который будет курсировать удаленными районами и предоставлять услуги уязвимым слоям населения и тем, кто не имеет возможности посетить стационарные центры.

Директор Канадской программы в Украине Ашли Малруни поздравила Северодонецк с получением мобильного Центра предоставления административных услуг: «Этот оборудованный грузовик фактически привезет услуги в громады, к людям, которым сложно добраться до стационарных ЦПАУ. В Канаде мы искренне верим, что эффективное управление является предпосылкой достижения устойчивого развития и мира, а построить эффективную систему управления возможно только путем привлечения каждого гражданина, обеспечивая доступ каждого к качественным государственным услугам » .

Мобильный ЦПАУ будет предоставлять услуги практически идентичны тем, которые сейчас можно получить в стационарных центрах, например:

оформить субсидию и получить помощь от государства;

зарегистрировать собственный бизнес или недвижимое имущество;

получить свидетельство о рождении ребенка;

получить удостоверения родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

оформить и получить пенсионное удостоверение;

услугами Госгеокадастра;

воспользоваться паспортными услугами.

Транспортное средство имеет четыре рабочие места для специалистов ЦПАУ, специалистов социальных служб и пенсионного фонда, а также поставщиков бесплатной правовой помощи.

Также мобильный ЦПАУ оснащен всей необходимой технической инфраструктурой и коммуникациями и специально оборудованный для людей с инвалидностью.

Постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева отметила, как важно обеспечить всех жителей и тех, кто живет в самых отдаленных уголках на востоке Украины, доступ к публичным услугам, особенно сейчас – во время пандемии коронавируса COVID-19, учитывая карантин: «Вместе с нашими партнерами мы продолжаем работать, чтобы как можно больше жителей востока Украины имели инклюзивный и качественный доступ к публичным услуг, не подвергая свое здоровье и здоровье своих близких лишним опасности. Даже в эти смутные времена помощь и поддержка тех, кто в этом нуждается больше всего, остается нашим приоритетом. Мы продолжим и в дальнейшем поддерживать людей в этом весьма нелегком пути к миру и благополучию, не оставляя никого без внимания ».

Руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области Александр Стрюк выразил благодарность международным партнерам за помощь и поддержку. «Благодаря сотрудничеству с Программой ООН по восстановлению и развитию мира город Северодонецк получил современный и комфортный мобильный Центр предоставления административных услуг, в котором жители сельской местности нашей громады смогут получить качественные услуги в максимально удобных условиях. Благодаря этому поднимаем уровень публичных услуг для населения » , – прокомментировал он.

Закупка и оборудование ЦПАУ осуществлялась в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке правительства Канады.

Начальница Северодонецкого ЦНАП Елена Елисеева сообщила, что выезжать, в первую очередь, мобильный ЦПАУ будет в Сиротинскую и Боровскую поселковые громады. После заключения меморандумов о сотрудничестве мобильный ЦПАУ будет выезжать также в села и поселки будущей Северодонецкого ОТГ.