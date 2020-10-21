Кабмин установил границы Рубежного и еще 6 городов Украины

Кабинет министров Украины утвердил постановления Верховной Рады об изменении границ ряда городов
Об этом сообщил представителя Верховной Рады в Кабинете министров Василий Мокан в Facebook.
“На сегодняшнем заседании правительство приняло 7 проектов постановлений ВРУ об изменении и установлении границ таких населенных пунктов:
- города Овруча Коростенского района Житомирской области;
- города Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
- города Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;
- города Рубежное Северодонецкого района Луганской области;
- города Арцыза Болградского района Одесской области;
- города Великих Мостов Червоноградского района Львовской области;
- города Шполы Звенигородского района Черкасской области.
До сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены, что мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности”, – отметил он.