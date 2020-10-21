В Беловодске капитально отремонтируют дороги на двух улицах

28 сентября поселковым головой Беловодска Эдуардом Олейниковым подписан договор о капитальном ремонте автомобильной дороги по улице имени Героев Чернобыля.

Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.

Сметная стоимость которого составит около 3,883 млн гривен.



Также 9 октября поселковым головой подписан договор о капитальном ремонте автомобильной дороги по улице Новикова.

Сметная стоимость работ составит около 1,630 млн гривен.



Договоры на проведение капитального ремонта заключены с подрядной организацией ООО «ДАНКО».

Монтажные работы будут проходить согласно графику. Работы, при благоприятных погодных условиях, должны быть начаты ближе к концу этой недели.