В Беловодске капитально отремонтируют дороги на двух улицах

28 сентября поселковым головой Беловодска Эдуардом Олейниковым подписан договор о капитальном ремонте автомобильной дороги по улице имени Героев Чернобыля.
Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.
Сметная стоимость которого составит около 3,883 млн гривен.
Также 9 октября поселковым головой подписан договор о капитальном ремонте автомобильной дороги по улице Новикова.
Сметная стоимость работ составит около 1,630 млн гривен.
Договоры на проведение капитального ремонта заключены с подрядной организацией ООО «ДАНКО».
Монтажные работы будут проходить согласно графику. Работы, при благоприятных погодных условиях, должны быть начаты ближе к концу этой недели.