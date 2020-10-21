Ушел из жизни глава Луганского центра профессионально-технического образования Евгений Назаров

Сегодня, 21 октября, ушел из жизни Евгений Назаров. Он умер в больнице Северодонецка от осложнений короновирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Последние шесть лет Евгений Назаров работал в Государственном учебном заведении «Луганской центр профессионально-технического образования». С 2015 возглавлял это перемещенное учебное заведение и вывел его в лидеры среди учреждений профессионально-технического образования Украины.



“Евгению Назарову было 43 года, он очень любил жизнь. Долгое время работал с молодежью, в Луганске возглавлял местную команду КВН, был ведущим юмористических мероприятий и находился в русле общественных событий.

Всегда улыбающийся, с позитивом и креативными идеями он развивал в Северодонецке учебное заведение, где молодежь получала рабочие профессии, а опытные специалисты переквалифицировались.

Коллегам Евгений Назаров запомнится очень активным и трудолюбивым человеком – он горел работой и имел много интересных идей.

Луганская областная государственная администрация и Луганский областной центр занятости выражают соболезнования жене и детям Евгения Назарова, а также всем его близким и друзьям”, – сказано в сообщении.