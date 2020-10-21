Жители двух сел в Попаснянском районе смогут воспользоваться услугами “социального транспорта”

«Благотворительный Фонд ” АДРА Украина »начинает бесплатные перевозки жителей Устиновки и Белой Горы Попаснянского района с помощью «социального транспорта».

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



Маршрут с. Устиновка – с. Белая Гора – г. Лисичанск – и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в г.. Лисичанск – 4 часа (с момента прибытия).



График:

29 октября отправления с Устиновки в 7.30;

29 октября отправления из Белой Горы в 8.00;

5, 12, 19, 26 ноября отправления с Устиновки в 7.30;

5, 12, 19, 26 ноября отправления из Белой Горы в 8.00;

3, 10 декабря отправление из Устиновки в 7.30;

3, 10 декабря отправление из Белой Горы в 8.00.

Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевом водоснабжении для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины».

Первоочередное право на использование социального транспорта имеют: