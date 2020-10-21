Жители двух сел в Попаснянском районе смогут воспользоваться услугами “социального транспорта”

«Благотворительный Фонд ” АДРА Украина »начинает бесплатные перевозки жителей Устиновки и Белой Горы Попаснянского района с помощью «социального транспорта».
Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.
Маршрут с. Устиновка – с. Белая Гора – г. Лисичанск – и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в г.. Лисичанск – 4 часа (с момента прибытия).
График:
29 октября отправления с Устиновки в 7.30;
29 октября отправления из Белой Горы в 8.00;
5, 12, 19, 26 ноября отправления с Устиновки в 7.30;
5, 12, 19, 26 ноября отправления из Белой Горы в 8.00;
3, 10 декабря отправление из Устиновки в 7.30;
3, 10 декабря отправление из Белой Горы в 8.00.
Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевом водоснабжении для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины».
Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:
- пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей)
- люди с инвалидностью (I, II группа)
- люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном лечении;
- многодетные семьи;
- одинокие родители;
- семьи с низким доходом;
- семьи с разрушенными или поврежденными домами.
Телефон (для записи на маршрут) контактного лица (диспетчер) в г.. Попасная: +380508382949.
Тел. горячей линии БО «БФ» АДРА Украины »: +380952860716.