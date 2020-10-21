COVID-19 на Луганщине: за минувшие сутки 110 новых случаев и 4 летальных исхода

На Луганщине умерло четыре человека от COVID-19. Выздоровели – 68. Зафиксировано еще 110 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 22, Лисичанск – 17 Рубежное – 9, Беловодский район – 2, Белокуракинский – 6, Кременской – 6, Новоайдарский – 6, Новопсковский – 3, Попаснянский – 2, Сватовский – 4, Станично-Луганский – 2, Старобельский – 15 Троицкий – 16.



За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 2686 человек.

Из них выздоровели – 877 (68 за последние сутки); лечатся – 1760 (213 – стационарно, 1547 – амбулаторно).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летняя женщина из Лисичанска, 65-летний мужчина из Меловского района и две женщины из Попаснянского района – 71 и 82 лет.

Всего за время эпидемии в области от COVID-19 умерло 49 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 59,2%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 21 октября (09:00) в Украине 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5927 летальных, 132219 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 6719 новых случаев. Всего проведено 2880105 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2686 пациентов.