Стильные женские ботинки на осень и зиму 2020-2021

Ботинки всегда считались неким промежуточным вариантом между туфлями и сапогами. Раньше они относились исключительно к демисезонной обуви. Но дизайнеры и производители не только ежегодно повышают ассортимент, но и создают новые модели: интересные, стильные, удобные в носке. В результате потребитель имеет возможность выбрать вариант, наиболее подходящий ему по стилю, возрасту, условиям эксплуатации. Расскажем про модели женских ботинок, актуальные в текущем осенне-зимнем сезоне, а проконсультируют нас создатели интернет-магазина обуви JRL.

Какие ботинки выбрать осенью и зимой 2020-2021

Тренды этого года оставляют самые позитивные впечатления: они направлены на то, чтобы женщина эффектно выглядела, но при этом ощущала максимальный комфорт и защиту от погодных перипетий.

Ботинки с мехом

Речь не про обычные ботинки с меховой подкладкой. В модных вариациях обувь оформляют «мехом наружу». Самый минимум — чтобы за верхний край выходила внутренняя меховая отделка. Ультра модными считаются ботинки с меховыми отворотами и те, у которых голенище полностью выполнено из меха. Не бойтесь экспериментов. Даже массивные модели можно надеть с длинной цветастой юбкой — это вполне в духе времени.

Ботинки с декором

Не быть похожими на других и создавать настроение: такую цель преследуют принтованные модели ботинок. Высший пилотаж — когда рисунок нанесен непосредственно на кожу. Но подходят и другие варианты декора: вышивка, аппликация. В зимних коллекциях ведущих обувных брендов присутствуют цветастые модели, неожиданные и романтичные. Только представьте, как здорово на белом снегу будут смотреться нежные цветы.

Ботинки на платформе

Нынешняя платформа отличается от той, к какой мы успели привыкнуть. В этом сезоне у платформы выделяется каблук. Упругая подошва имеет интересную форму, рельефы, скругленный носок или пятку. Даже классические кожаные ботинки дизайнеры умудрились «посадить» на увеличенную подошву явно спортивного типа. В такой амортизирующей обуви походка становится мягкой, крадущейся.

Брутальные ботинки на толстой подошве

Грубоватые внешне ботинки, изготовленные из высококачественных материалов, можно комбинировать с гардеробом в любом стиле: casual, классическом, спортивном. Они отлично смотрятся с пальто оверсайз, кожаной курткой и тренчем, а зимой — с удлиненным пуховиком свободного кроя.

Свой вариант любимых ботинок можно искать среди моделей с острым носом, платформой и устойчивым квадратным каблуком. Прежде всего ориентируйтесь на комфортные ощущения при носке.