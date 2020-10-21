Зеленский рассказал, в чем заключается стратегия развития экономики Донбасса

Президент Владимир Зеленский заявил, что стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей будет включать налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, а также арбитраж по международным стандартам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Раде во время послания к народным депутатам, сообщает Суспільне

“Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской мы строим новый Донбасс. Сильный, современный, безопасный и богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась “, – сказал он.

Зеленский также пояснил детали по амнистии.

“Здесь существует большое поле для манипуляций, давайте остановимся подробнее. Страшное слово” амнистия “- не про всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. Им нужен четкий сигнал – не стоит бояться, достойное будущее – только с Украиной “, – добавил глава государства.