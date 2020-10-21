Амнистия на Донбассе: какой ее видит глава МинВОТ и что такое “поражение в правах”

В вопросе амнистии на Донбассе Украина должна применять международный опыт и закон нужно принимать уже сейчас.

Об этом в интервью “Зеркалу недели” рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Амнистия является одним из обязательных условий переходного правосудия. Потому что ее главная цель — разоружить и прекратить сопротивление большинства людей, находящихся сегодня в окопах с оружием. Потому что если человек не будет знать, что у него есть шанс жить дальше мирной жизнью, то он не вылезет из окопа и будет до последнего сражаться…По нашим оценкам, около 30–35 тысяч вооруженных людей находятся на оккупированной территории Донбасса. Они делятся на 1-й и 2-й армейские корпуса, находящиеся под командованием Южного округа российской армии со штабом в городе Ростов. В тех окопах с автоматами, вместе с российскими военными, находятся и наши с вами сограждане, которые по ряду причин служат сегодня в оккупационной армии. Так вот, если человек стоит на КПВВ в униформе и с автоматом, и занимается тем, что поднимает и опускает шлагбаум, но не совершал тяжких преступлений, то он попадет под амнистирование. Но его командир, который отдавал команды, убивал, пытал в тюрьме «Изоляция», не может быть амнистирован ни при каких условиях. И в случае его задержания понесет наказание по полной программе”, – сообщил вице-премьер-министр.

Он добавил, что “украинская формула амнистирования точно также не может включать военных преступников, убийц, совершавших преступления против человечности и гуманизма, а также «верхушку» — организаторов этих преступлений”.

Алексей Резников отметил, что амнистия – освобождение от наказания или от других видов преследования за совершенные деяния.

“Но это не означает, что тебе скажут — ты не совершал правонарушения. Совершал. Ты все равно встал против конституционного строя государства, в котором ты живешь. Кто-то может прийти даже добровольно и сказать: я служил в таких-то подразделениях, например, в инженерных войсках, занимался разминированием, считаю, что я подпадаю под амнистию. Проводим проверку, убеждаемся, что он не убивал, не совершал тяжких преступлений — амнистируем. Вопрос, кто это будет делать. Нам необходимо создать некие временные судебные инстанции, в том числе с международным присутствием, чтобы обеспечить доверие, так как без доверия эта система работать не будет. Возможно, это будут временные комиссии. Это не означает, что человек не может появиться позже — через несколько лет, но тогда уже будут работать украинские суды, прокуратура, правоохранительные органы. Ключевым элементом разграничения в амнистии будет тяжесть совершенного правонарушения”, – рассуждает чиновник.

На вопрос журналиста, будет ли приниматься отдельный закон о люстрации в ОРДЛО, Алексей Резников отметил, что лучше всего здесь подходит термин не “люстрация”, а “поражение в правах”.

“Есть случаи, когда люди служат оккупационному режиму, не совершая прямых преступлений. Но сам факт коллаборации, потворства оккупационному режиму — это уже отказ от признания власти страны, гражданами которой они являются. Это тоже правонарушение. Вот, например, в оккупированных Луганске и Донецке сегодня работают пожарники, задачи которых спасать жизни людей и тушить пожары. Вопрос: так что, им не заниматься этим? Они там живут. У них нет вариантов переехать сюда. Есть врачи, которые лечат и также спасают людей. К ним тоже не может быть никаких претензий. Но если учитель в школе внушает детям, что Украина является их врагом, я считаю, что этот человек совершает преступление и не должен какое-то время иметь право учить детей. Люди, которые сегодня добровольно находятся в оккупационном режиме у власти, не могут избирать и быть избранными в органы местной и центральной власти как минимум достаточно продолжительное время. Вот это я называю поражением в правах. Это снова вопрос доверия. Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере в восстановленной Украине, поскольку они с легкостью пошли служить оккупационному режиму. Но опять же, об этом нужно открыто говорить уже сегодня”, – резюмировал Алексей Резников.