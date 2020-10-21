Кравчук раскрыл подробности плана по возвращению Донбасса: есть четыре ключевых этапа

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук перечислил четыре ключевых этапа по реинтеграции временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Диалог

Леонид Кравчук считает, что украинская власть должна поддержать пакет законов о реинтеграции оккупированных территории ради достижения мира на Востоке страны.

Речь идет о четырех ключевых этапах возвращения ОРДЛО под контроль Киева: завершение войны, проведение выборов на подконтрольных Украине территориях и формирование исполнительной власти на неподконтрольных, а также принятие пакета законов экономического характера. Внимание, по мнению экс-президента, стоит уделить инвестиционному климату и развитию бизнеса.