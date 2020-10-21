В результате обстрела со стороны НВФ травмирован украинский военнослужащий

За прошедшие сутки, 20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



“Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска, где провоцировали наших защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, – сказано в сообщении.



К сожалению, вследствие враждебного выстрела один украинский защитник получил акубаротравму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.



Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям, зафиксировано пролет БПЛА противника типа «Квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенные силы подавили вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование.



С начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.