Депутаты от “СН” инициируют создание ВСК по расследованию пожаров в Луганской области

Народные депутаты от парламентской фракции партии “Слуга народа” Руслан Горбенко и заместитель председателя фракции “СН” Максим Ткаченко инициируют создание ВСК по расследованию пожаров в Луганской области.

Об этом народные депутаты сообщили на совместном брифинге в Верховной Раде 20 октября, передаёт корреспондент Укринформа.

“Мы, депутаты Верховной Рады Горбенко Руслан и Ткаченко Максим, собрались для того, чтобы объявить, что мы создаём временную следственную комиссию по поводу пожаров на Луганщине. 2020-й год, к сожалению, нанес Луганщине и всей Украине не только потерю в виде коронавируса и пандемии, а также самые крупные пожары на последние 50 лет в нашем регионе. Три пожара, пострадало и уничтожено более тысячи домов, к сожалению, мы потеряли более 20-ти граждан Украины, которые заживо сгорели в этих пожарах”, – сказал Горбенко.

По словам депутата, одна из задач ВСК – выяснить причины более 20-ти очагов возгораний в Луганской области, которые привели к масштабным пожарам.

“Также наша задача – выяснить, почему правоохранительные органы Луганщины не реагировали на массовую вырубку лесов. Может быть, это было одной из причин таких массовых масштабов, чтобы скрыть эту вырубку. Также вторая задача – это выяснить, почему органы местного самоуправления, а также глава ВГА Луганской области не предупредил эту трагедию на Луганщине путем профилактических работ по проверке органов ГСЧС, а также работы департамента ГСЧС ВГА Луганской области и департамента природных ресурсов”, – отметил Горбенко.

Депутат надеется, что расследование ВСК парламента даст информацию, которая покажет правду и причины пожаров, а виновные будут наказаны.

“Сначала в середине лета первый большой пожар произошел на Луганщине. После него не то что кто-то уволен, а даже никому не вынесен выговор – ни в МВД, ни в ГСЧС. И все люди как работали, так и продолжают работать”, – добавил Ткаченко.

Депутат подчеркнул, что работа парламентариев в ВСК должна помочь правоохранителям расследовать дело о пожарах.

Как сообщалось, на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, возникших 30 сентября и 1 октября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

Также в июле на Луганщине произошел масштабный лесной пожар. Тогда выгорело около 5 тыс. га.