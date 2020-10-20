Гайдай в Меловом: о каких проблемах местные жители рассказали главе облгосадминистрации

Дороги, водоснабжение и утилизация твердых бытовых отходов – среди проблем, которые больше всего волнуют Меловскую громаду.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



«Я не первый раз в Меловском районе. Осмотрел ремонт автодороги и могу сказать, что все обещания – выполняются. В следующем году сделаем поверхностный слой и дорога будет, как в Станице Луганской. Второй стратегический вопрос, который уже обсужден на высшем уровне – строительство таможенного терминала, будет решен сразу после назначения руководителя Государственной таможенной службы », – начал разговор с руководством и представителями громады Меловского района Сергей Гайдай.



Несмотря на ремонт главной транспортной артерии района, люди просили главу области помочь с внутренними дорогами в отдельных населенных пунктах. Хотя их ремонт не предусматривался, председатель облгосадминистрации пообещал помочь «подлатать их за счет больших компаний».



Сергей Гайдай согласился с предложением о создании в районе площадки для сбора твердых бытовых отходов «Вывоз мусора – это очень важно! Я готов поддержать не только создание площадки, но и сортировочной станции », – отметил он и поручил подготовить и подать проект для финансирования за счет средств экологического фонда.



«Неподъемной» для района является и реконструкция сети водоснабжения, которая стоит около 25 млн грн. «Меловое – безводный регион. В 2017 году сделали центральную ветку, но нужна разводка по поселку », – обратился к Сергею Гайдаю Меловской поселковый председатель Павел Лукянцов.



Традиционно в повестке дня были проблемы районной медицины: капитальный ремонт здания терапевтического отделения, автомобиль для недавно созданной амбулатории в поселке Морозовка, а также перегруженность районной больницы в связи с ростом заболеваемости COVID – 19. Ведь из-за приостановки деятельности КПВВ «Станица Луганская» значительно возросло количество людей, пересекающих государственную границу с территории Российской Федерации без соблюдения карантина. Все эти вопросы руководитель области взял на контроль.



В завершение обсудили реконструкцию мемориала «Украина – освободителям». Поскольку стоимость такого проекта составляет 10-15 миллионов гривен, восстанавливать комплекс будут поэтапно, начиная со следующего года, сказал Сергей Гайдай.