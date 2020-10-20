В Кременной и Рубежном неизвестные повредили агитационные палатки

В Кременской отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что по ул. Дружба происходила драка. Сотрудники следственно-оперативной группы, которые немедленно выехали на месте происшествия установили, что неизвестные лица в черной одежде, которые передвигались на двух автомобилях, повредили агитационные палатки одной из политических партий и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает полиция Луганской области

В Рубежанский отдел полиции поступило сообщение, что по ул. Центральный рынок к агитационной палатке одной из политических партий подъехали две машины, из которых вышли неизвестные лица в балаклавах, ножом порезали агитационную палатку и скрылись с места происшествия.

Сейчас полицейскими проводятся неотложные следственно-оперативные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушений и решается вопрос о квалификации данных событий.