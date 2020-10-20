Когда в Луганской области стартует отопительный сезон? Ответ профильного департамента

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы области к стабильной работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов на пресс-брифинге рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай.



Он сообщил, что сегодня Луганщина технически на 100% готова к началу отопительного сезона, передает пресс-служба ЛОВГА.



Председателем областной государственной администрации – руководителем областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем 15 октября 2020 подписано распоряжение № 690, которым территории обязаны начать отопительный сезон.



«Все субъекты хозяйствования, задействованные в организации отопительного сезона, готовы выполнить решение территорий и начать этот процесс вовремя», – отметил Виталий Сурай.



Кстати, в нескольких районах теплоноситель уже подано в 87 объектов социальной сферы – это заведения дошкольного образования и больницы.



Спикер напомнил, что централизованное отопление для населения включают, когда в течение трех дней среднесуточная температура не превышает +8 С. По информации синоптиков, соответствующего показателя достигнут в конце недели.



«Поэтому уже в начале следующей недели в Северодонецке, Лисичанске, Счастье, Горском и Золотом население получит тепло», – отметил Виталий Сурай.



По его информации, во всех городах уже набрана холодная вода в магистральные, квартальные и домовые сети. В некоторых населенных пунктах теплоноситель находится на циркуляции, что уменьшит период старта отопительного сезона.

Важно, что все теплоснабжающие предприятия области получили номинации на природный газ. То есть каждый из них выполнил определенные требования и в достаточной мере рассчитался с НАК «Нафтогаз Украины».



Отмечено, что ГП «Северодонецкая ТЭЦ» полностью завершена установка домовых счетчиков тепла. То есть, ее потребителям будут начислять средства по факту потребления тепловой энергии. В других городах этот процесс завершается, кроме Лисичанска, где значительное накопление долгов за газ.