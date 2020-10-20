Обращение Зеленского к Верховной Раде: главные тезисы выступления Президента

Президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к парламенту, в котором говорил о борьбе с COVID-19, предвыборной кампании на местных выборах, сложном 2020-м и другом.

Издание “Буквы” собрало главные тезисы выступления украинского лидера.

Прежде всего Зеленский отметил, что обычно народным депутатам раздавали “талмуд” с посланием президента, который никто не собирался читать.

“Время менять традиции. Перед вами есть QR-код, по которому вы можете скачать это послание”, – сказал Зеленский.

COVID-19

По словам президента, никто в Украине и мире даже не догадывался, что придется столкнуться с таким вызовом.

“С начала распространения коронавируса мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями: плохим и еще худшим – удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших. Конечно, мы выбрали первый вариант”, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в Украине была разрушена система медицинских лабораторий – их осталось всего пять.

По его словам, украинской власти в борьбе с коронавирусом удалось:

сохранить жизнь тысячам украинских и выиграть очень ценное время;

восстановить вертикаль государственных санитарных врачей;

быстро преодолеть дефицит защитных средств (маски раз закупали в 2007 году и их срок годности давно истек). Маски и защитные костюмы завозили из Китая;

наладить масштабное украинское производство средств индивидуальной защиты;

повысить зарплаты медикам, противодействующим COVID-19 до 300% (однако из-за бюрократии были сложности в регионах, но “они в прошлом”);

запустить клинические испытания украинских препаратов, которые минимизируют риски осложнений и смертности от COVID-19;

договориться с европейскими партнерами о поставках вакцины против COVID-19.

Владимир Зеленский отметил, что в Украине смертность от COVID-19 значительно меньше, чем в европейских странах – 1,9%, в Германии – 4%, во Франции – 9%, в Великобритании – 11%.

Предвыборная кампания во время карантина

Зеленский отметил, что во время эпидемии в регионах проводят многотысячные концерты, несмотря на решение правительства о запрете таких мероприятий.

“Это игра в злого полицейского в столице и хорошего – на местах”.

“Знайте, возможно, количество голосов за вас в вашем регионе будет больше. Но количество больных и умерших будет на вашей совести”, – подчеркнул президент.

Сложный 2020 год

По словам Владимира Зеленского, 2020 год принес Украине немало бед:

COVID-19;

сбитый пассажирский самолет МАУ в Иране;

масштабные лесные пожары, в Луганской области в частности;

наводнение на западе Украины;

засуха на юге;

падение самолета с военными летчиками и курсантами в Харьковской области.

“Мы должны провести кардинальные изменения и стать сильнее. Кардинально изменить подход к строительству страны. Предотвращать угрозы, чтобы не преодолевать последствия. Должны внедрить новую философию – устойчивая страна, всегда готовая ко всему. Или способная максимально быстро адаптироваться и противодействовать новым угрозам”, – заявил Владимир Зеленский.

Завершение войны на Донбассе

Зеленский подчеркнул достижения в этом направлении:

разблокирование “нормандского процесса”, который был фактически заблокирован с 2016 года”;

освобождение 136 пленных, в том числе моряков, Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Станислава Асеева и других. “Процесс освобождения продолжается”;

режим тишины продолжается 86-й день подряд. “Идеальный он – нет, есть ли нарушения – да! Есть ли попытки его сорвать – безусловно! За все эти дни мы имеем одну боевую потерю”, – сказал Зеленский;

украинские дипломаты работают над подготовкой проведения следующего “нормандского саммита” в Берлине;

страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Турция и другие продолжают политику санкций и поддержки Украины.

Еще среди достижений Зеленский назвал:

восстановление моста и дороги в Станице Луганской;

решение вопроса о питьевой воде на Донбассе;

обустройство удобных пунктов пропуска, в частности на границе с Крымом.

“С этого года молодежь с ОРДЛО и Крыма может вступать в украинские вузы и учиться там бесплатно. Чтобы люди там знали новости об Украине не от Киселева, мы запустили телеканал “Дом”, который вещает на Крым и на Донбасс. Шквал постоянной критики со стороны России говорит о том, что дело движется в правильном направлении”, – сказал Владимир Зеленский.

Вопрос Крыма

“Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары терпят регулярные преследования – мир не может забыть о Крыме”, – подчеркнул президент.

По вопросу Крыма Зеленский назвал следующие достижения:

возвращение Крыма в международную повестку дня;

создание формата “Крымская платформа”, предусматривающего координацию международных усилий по защите прав жителей и деоккупации полуострова.

Президент подчеркнул, что такую ​​инициативу уже проговорил с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции.

Реинтеграция оккупированных территорий

По словам Зеленского, украинцы должны понимать, что после возвращения оккупированных территорий там должна начаться безопасная реинтеграция. Речь идет о пакете законов по переходному периоду.

Безопасная реинтеграция должна предусматривать:

амнистию украинцев, оказавшихся в заложниках у оккупанта и на чьих руках нет крови (речь идет не о всех и не об избежании ответственности);

стратегию развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающую налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам;

поддержку украинской армии. О сокращении расходов на армию речь не идет.

“В 2020-м бюджет на армию стал крупнейшим за всю историю Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну. Я не позволю, чтобы бюджет на армию уменьшился. Как минимум он останется на уровне этого года – 117 млрд грн. То есть на 15 млрд больше чем в эпоху бигбордов об армии… Конгресс США утвердил военную помощь Украине в размере 250 млн долл. В Великобритании мы подписали соглашение на 1 млрд 250 млн фунтов для укрепления военно-морского флота Украины. Мы ожидаем скоростные катера класса “Айленд”. Совместно с Турцией будем производить корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО”, – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что правительство начинает строить две военно-морские базы.

А еще добровольцы получили статус участников боевых действий.

Народовластие

По словам Зеленского, граждане должны доверять государству. Именно поэтому важным пунктом его предвыборной программы было народовластие.

Президент отметил, что украинский народ – готов принимать решения. В качестве примера он привел две революции 2004-го и 2014. Также был референдум о независимости в 1991 году.

“Народовластие в Украине будет. Всесторонний доступ граждан к информации для принятия решения – будет, это обязанность государства”, – заявил Владимир Зеленский.

Импичмент и ответственность нардепов

По словам Зеленского, соответствующие законы в Украине будут работать. Так, депутат от правящей президентской партии после снятия неприкосновенности получил подозрение от НАБУ и оказался в СИЗО.

“За кнопкодавство – уголовная ответственность. За прогулы – штрафы. Лишили государственного финансирования те партии, которые не попали в Раду”, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что принят Избирательный кодекс с открытыми списками и ликвидирована мажоритарка.