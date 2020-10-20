COVID-19 на Луганщине: за сутки 109 новых случаев и 2 летальных исхода

За минувшие сутки на Луганщине зафиксировано 109 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.



География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 25 человек, Лисичанск – 26 Рубежное – 10 Беловодский район – 7, Кременской – 4, Марковский – 2, Новоайдарский – 2, Новопсковский – 2, Попаснянский – 13, Сватовский – 5, Станично-Луганский – 3 , Старобельский – 10.



За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 2576 человек.

Из них выздоровели – 809 (29 за последние сутки); лечатся – 1722 (214 – стационарно, 1508 – амбулаторно).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина из Лисичанска и 55-летний мужчина из Старобельска.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 71,1%.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 20 октября (9:00) в Украине 309 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5786 летальных, 129533 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 5469 новых случаев. Всего проведено 2847376 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 3044 пациента.