Взрыв в квартире на Луганщине: при осмотре правоохранители нашли боеприпасы. ФОТО

Как известно, вчера, 19 октября, в дежурную часть Рубежанского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о госпитализации двух мужчин.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

По предварительной информации сотрудников следственно-оперативной группы, которые работают на месте происшествия, установлено, что на кухне в квартире дома по ул. Победителей, в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой произошел взрыв. С ранениями различной степени тяжести в больницу попали 61-летний владелец квартиры и его 33-летний сын.

Сегодня, 20 октября, правоохранители сообщили некоторые детали трагического инцидента.

Так, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15, ч.1 ст. 115 «Несчастный случай» и ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». В ходе осмотра места происшествия полицейскими было обнаружено и изъято: 20 патронов калибра 7,62 мм, запал УЗРГМ, 2 ножа кустарного производства, около 50 граммов пороха.

Следователям в ходе досудебного расследования предстоит установить происхождение боеприпасов.

На момент взрыва в квартире также находилась жена владельца квартиры, которая купала в ванной комнате полуторагодовалого внука. К счастью, они не пострадали.