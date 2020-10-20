Житель Луганщины устроил у себя дома “мини-комплекс” по выращиванию конопли

В ходе проведения санкционированного обыска дома, который принадлежит жителю птг. Волчеяровка, сотрудники Попаснянского отдела полиции обнаружили и изъяли кусты конопли с признаками культивации. Владельцу наркосодержащих веществ грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Луганской области.

Мужчина оборудовал отдельное помещение для выращивания и обработки наркорастений. В этом «мини-агрокомплексе» находились осветительные приборы, увлажнители воздуха, поливные шланги, пластиковые емкости объемом 500 литров, металлические желоба и специальная обшивка на стенах помещения.

Изъятое направлено на экспертизу. Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Продолжается следствие.