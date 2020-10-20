Умерла мать Федора Бондарчука – народная артистка СССР Ирина Скобцева

В возрасте 93 лет скончалась народная артистка СССР Ирина Скобцева. Актриса театра и кино была супругой режиссера Сергея Бондарчука, а также матерью режиссера Федора Бондарчука и актрисы Алены Бондарчук.

О смерти Скобцевой сообщается на странице компании Федора Бондарчука в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет. Публикация от Art Pictures (@artpictures.ru) 20 Окт 2020 в 12:16 PDT

Актриса дебютировала в кино в 1955 году, сыграв Дездемону в фильме Сергея Юткевича “Отелло”. Спустя год картина приняла участие в программе Каннского кинофестиваля и была удостоена приза за лучшую режиссуру. Скобцева получила звание “Мисс шарм Каннского кинофестиваля”.

За годы карьеры Скобцева сыграла более 60 ролей, среди которых самым успешными стали “Я шагаю по Москве” (1963), “Человек в проходном дворе” (1971), “Мэри Поппинс, до свидания” (1983) и другие. С 1970 года актриса вместе с Бондарчуком вела актерскую мастерскую во ВГИКе.

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