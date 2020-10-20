Во время ликвидации пожара в Новопсковском районе огнеборцы спасли от огня два жилых дома

19 октября в 16:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом секторе хозяйственной постройки по адресу: Новопсковский район, с. Пески, ул. Степная.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство .

Прибыв на место пожара, спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что на частном дворе горит крыша хозяйственной постройки. А также существует угроза распространения огня на рядом расположенные 2 жилых дома и 1 хозяйственное сооружение.

Пожар на площади 45 кв. м локализован в 17:05 и ликвидирован в 18:37.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации пожара привлекалось 6 пожарных и одна пожарная автоцистерна.

Причины возникновения пожара сейчас устанавливают специалисты.