Пожары на Луганщине и Житомирщине: климатолог рассказала, почему они приобрели такие масштабы

Нынешний год ознаменовался пожароопасным периодом. Обычно он официально начинается с 1 апреля, но уже в марте-апреле лесные пожары охватили Житомирскую область. В июле, начале сентября и в конце сентября-начале октября страшные лесные и сухотравные пожары бушевали в Луганской области. Этому “поспособствовали” малоснежная зима и длительный период засухи.

Такое мнение в чате на “Главреде” высказала климатолог, географ-метеоролог, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

“Повышенной пожарной опасности способствовала длительная засуха, которая сохранилась фактически с мая 2019 и продолжается с небольшими перерывами. Но очень существенным фактором стало отсутствие зимы, в частности, отсутствие снежного покрова. Потому что, когда выпадает снег, он пригибает и ломает растения и сухостой, которые появились в течение теплого сезона, а когда снег тает – эти растения начинают гнить. В результате это затрудняет распространение пожаров.

Впрочем, зимой 2019-2020 годов снега почти не было. Растения, появившиеся в течение прошлого лета не были сломанные и не перегнили, а простояли до весны. Плюс – дефицит влаги, который наблюдался и сильные ветры, которые не только приводили к образованию пылевых бурь, но и к интенсивному распространения пожаров”, – отметила климатолог.

Также эксперт напомнила, что все-таки в 90% случаев причиной возникновения пожаров становится человеческая деятельность или бездеятельность. Брошенная спичка или подожженная трава приводят к возгоранию неперегнивших растений. В итоге это стало привело к таким масштабным возгораниям.

“Кроме того, от лесных пожаров на той же Житомирщине в основном страдали сосновые леса. Во-первых, значительная часть лесов в Украине – уже старые. Во-вторых, сосновые леса были очень источенные вредителями, а потому стояли сухими. В-третьих, сосновые леса – легковоспламеняющиеся, а шишки, когда горят, как торпеды, разлетаются в разные стороны на расстоянии около ста метров. Именно поэтому лесные пожары мгновенно распространялись при благоприятных погодных условиях”, – добавила Вера Балабух.

По ее мнению, есть много факторов, почему в Украине сложилась и продолжает сохраняться чрезвычайно опасная пожарная ситуация. Климатолог сделала неутешительный вывод: нет предпосылок думать, что в следующем году ситуация станет лучше.

“Поэтому уже сейчас нужно приложить усилия и средства, чтобы подготовиться к будущим вызовам, чтобы пожары в следующем году не стали для нас неожиданностью”, – отметила Вера Балабух.