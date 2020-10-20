В так называемой “ЛНР” считают “нормой” размещать пациентов в больничных коридорах

Так называемый “министр здравоохранения ЛНР” Наталья Пащенко не видит ничего странного в ситуации, когда больницы вынуждены размещать койки с пациентами в коридорах на фоне роста заболеваемости коронавирусом и пневмонией.

Об этом сообщают “Новости Донбасса”

«Это те методы, какими и происходит увеличение дополнительных койко-мест. Естественно, загружаются коридоры, загружаются холлы. Это и предусмотрено даже планировкой советских больниц: развертывание дополнительных коек за счет дополнительных коридорных мест», — сказала Пащенко.

Издание отмечает, что местные жители неоднократно жаловались в социальных сетях на загруженность больниц.